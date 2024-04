Falta de luz no centro de SP deixa moradores e comerciantes indignados Já são 10 dias sem energia na região central da maior cidade do país

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores e comerciantes estão indignados com a falta de luz há 10 dias no centro de São Paulo. Os prédios estão sem elevador, alimentos e remédios estão estragados por conta da falta de refrigeração e os restaurantes e comércios de portas fechadas. Segundo Marta Lilia Porta, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de três bairros da região, os cortes de energia atingiram 80% dos moradores. A Enel, por sua vez, informou que o fornecimento de energia já retornou a quase todos os bairros e que, apenas dois condomínios seguem sendo abastecidos com geradores.