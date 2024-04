Família de Michael Jackson briga pelo dinheiro do cantor

Alto contraste

Os filhos de Michael Jackson estão brigando com a própria avó na Justiça por dinheiro. Blanket, o filho mais novo, de 22 anos, e os irmãos, Paris, de 25 anos, e Prince, de 27 anos, não concordam com um acordo feito pela avó Katherine, de 92 anos, que resultou na compra de metade do catálogo musical do cantor por uma gravadora por cerca de R$ 3 bilhões. Eles estão enfrentando um confronto no tribunal.