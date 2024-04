Família de passageiros do helicóptero que desapareceu em SP é chamada para reunião A área de busca tem mais de cinco mil quilômetros quadrados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As buscas pelo helicóptero que desapareceu em São Paulo entram no nono dia. Já foram mais de 56 horas de voo procurando o helicóptero que desapareceu com três ocupantes e o piloto ao tentar chegar em Ilhabela.