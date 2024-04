Fãs de anime aguardam pelo lançamento de "O Menino e a Garça" no Brasil O desenho japonês conquistou o mundo todo

Anime são aqueles desenhos japoneses de vários tipos com animais, pássaros e dragões, além de temas mais sérios como comédia, terror e ação. No Brasil, os fãs dessa arte aguardam, ansiosos, ao lançamento do filme que conquistou o mundo: “O Menino e a Garça”.