Faxineiro é agredido por morador de prédio no litoral de SP O flagrante revela que as brigas em prédios começam por motivos banais

Um homem tentou usar a área social de um condomínio de sunga e ao ser alertado das regras, agrediu o funcionário do prédio em Praia Grande, litoral paulista. O flagrante que correu o Brasil revela que as brigas em prédios começam por motivos banais - um vizinho com som alto, uma vaga de garagem ou um animal que fez as necessidades fora do lugar permitido.