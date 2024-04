Feira em SP apresenta novidades do mercado de segurança e defesa O evento reúne as principais empresas nacionais e internacionais do setor

Uma feira em São Paulo apresenta as novidades lançadas no mercado de segurança e defesa. As principais empresas nacionais e internacionais do setor participam do evento. Entre as novidades estão robôs, drones gigantes, helicópteros e viaturas inteligentes, para aumentar a eficiência de ações policiais e militares.