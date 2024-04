Felipe Melo nega dificuldades financeiras e bloqueio de suas contas

Alto contraste

O jogador Felipe Melo, do Fluminense, nega estar passando por dificuldades financeiras e diz que não teve as contas bloqueadas pela Justiça. Reportagem do Fala Brasil de terça-feira (2) A Cita uma dívida de quase R$ 2 milhões sobre uma casa alugada em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, na época em que ele jogava pelo Palmeiras. A nota da defesa esclarece que o processo envolve um desentendimento sobre os pagamentos da compra da casa pelo jogador E o motivo da suspensão dos pagamentos seria uma dívida do dono da casa com a União. O comunicado confirma o bloqueio de R$ 600 mil das contas da mulher de Felipe, Roberta Melo. O valor seria destinado para o pagamento de honorários do então proprietário do imóvel.