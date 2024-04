Filhos de Zagallo querem anular testamento do pai na Justiça O jogador favoreceu o caçula na divisão dos bens após revelar uma "profunda decepção" com os outros herdeiros

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois meses após a morte de Zagallo, três dos quatro filhos do tetracampeão mundial de futebol, estudam entrar na Justiça para tentar anular o testamento do pai. Isso porque Zagallo favoreceu o caçula na divisão de bens, após revelar uma “profunda decepção” com os outros herdeiros.