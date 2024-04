Força Nacional deixa buscas por fugitivos de presídio em Mossoró (RN)

Alto contraste

A presença da Força Nacional em Mossoró (RN) não vai ser prorrogada. Mas as buscas por dois detentos que fugiram no mês passado continuam. Em entrevista à RECORD, o Secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André de Albuquerque Garcia, afirmou que os agentes devem ficar no interior potiguar somente até amanhã (29). A Força Nacional. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam há quase um mês e meio.