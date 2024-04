Funcionamento do intestino pode influenciar em doenças como Alzheimer e Parkinson, aponta pesquisa Segundo especialista, o desequilíbrio está ligado ao estilo de vida

O bom funcionamento do intestino é importante, mas agora, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou que o órgão influencia até no surgimento de doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer e o Parkinson. Segundo Maria Regina Carrieiro, especialista em saúde do sistema digestivo, o desequilíbrio está ligado ao estilo de vida.