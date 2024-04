Alto contraste

Conheça um garotinho, de apenas 8 anos, que ajuda a mãe a limpar e a organizar a casa. O menino faz as tarefas com sorriso no rosto. Um vídeo dele bombou nas redes sociais. Veja!