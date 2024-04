Governo anuncia reforço da segurança no centro de São Paulo Uma loja de eletrônicos foi invadida por mais de 70 usuários de drogas

O Fala Brasil mostrou ontem (29) o caso de uma loja de eletrônicos que foi invadida por mais de 70 usuários de drogas no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. Agora, o governo do estado anunciou um reforço importante na segurança do local. Segundo o governador, militares da reserva serão convocados para deixar o local mais seguro.