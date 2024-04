Helicóptero com cinco pessoas a bordo desaparece no Pará Aeronave foi vista pela última vez sobrevoando perto de uma região florestal, quase chegando à terra indígena Parakanã

Um helicóptero do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes desapareceu na noite de ontem (20), com cinco pessoas a bordo, no Pará. O helicóptero havia saído de Tucuruí, sudeste do estado. Segundo o DNIT, a aeronave foi vista pela última vez sobrevoando perto de uma região florestal, quase chegando à terra indígena Parakanã.