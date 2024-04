Helicóptero da RECORD flagra criminosos descarregando carga roubada de bebidas Ao perceber a chegada da polícia, os assaltantes deixaram os moradores da comunidade levarem as caixas para casa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O helicóptero da RECORD flagrou criminosos descarregando uma carga roubada de bebidas nesta terça-feira (5), no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro. Ao perceber a chegada da polícia, os assaltantes deixaram os moradores da comunidade levarem as caixas para casa. Até o momento, uma pessoa foi detida.