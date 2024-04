Helicóptero que foi achado destruído no litoral paulista teria batido em vegetação durante voo, indica relatório inicial

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O relatório inicial do Cenipa concluiu que o helicóptero que foi achado destruído no litoral de São Paulo bateu na vegetação durante o voo, em uma área de mata fechada do município de Paraibuna. A aeronave decolou do Campo de Marte com três passageiros e o piloto no dia 31 de dezembro, em direção a Ilhabela. 12 dias depois, os destroços e os corpos dos quatro ocupantes foram encontrados.