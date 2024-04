Homem é preso após fazer ameaças à ex-namorada via Pix Suspeito fazia transferências de baixo valor com mensagens de intimidação

Um homem foi preso por perseguir a ex-namorada via Pix. Pelas mensagens enviadas junto da transferência, o suspeito escrevia ameaças. E eram dezenas delas ao longo do dia. Inclusive, quando a vítima estava na delegacia, no Rio de Janeiro