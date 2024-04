Alto contraste

Um homem foi resgatado com vida após cair de um penhasco na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele fazia uma trilha com amigos no domingo (31), quando tropeçou e caiu de uma altura de 18 metros. O homem ficou pendurado até a chegada do resgate. Ele foi levado ao hospital apenas com ferimentos leves.