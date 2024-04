Homem que passou a mão em mulher em elevador recebe nova denúncia de importunação sexual

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nova denúncia contra o homem que passou a mão em uma nutricionista em um elevador em Fortaleza, no Ceará, foi registrada. Israel Bandeira Leal Neto teria passado a mão em uma estudante que estaria com a mãe no mesmo elevador em 2022. A jovem procurou a polícia após a repercussão do caso da nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos. O suspeito foi ouvido na delegacia de Fortaleza sobre o caso com de Larissa, que aconteceu no mês passado. A polícia não divulgou informações sobre o depoimento para não comprometer a investigação.