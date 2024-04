Imagens mostram ataques a músicos do Grupo Revelação Um dos artistas foi atingido por facadas e ficou ferido na mão e nas costas; ninguém foi preso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foram divulgadas as imagens que mostram o momento em que um músico do Grupo Revelação leva facadas durante um assalto. Mauro e Rogerinho estavam indo para o hotel depois de se apresentarem em Salvador (BA) com a banda, quando foram rendidos por criminosos armados. Um dos músicos foi atingido por golpes de faca. Rogerinho tentou se defender e foi ferido em uma das mãos e nas costas. Os criminosos levaram todos os pertences da dupla e, até o momento, ninguém foi preso.