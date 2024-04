Imagens mostram que família de argentinos não saiu da praia com menino desaparecido no Rio A polícia localizou a família que brincou com Davi antes do desaparecimento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil divulgou um circuito de segurança que mostra a família de argentinos, mencionada pelos familiares do menino Davi, de 6 anos, que está desaparecido no Rio de Janeiro, e que brincava com ele pouco antes do desaparecimento. Nas imagens, é possível ver que a família entra no saguão do hotel na Barra da Tijuca sem o Davi. O casal e mais três crianças voltam da praia, minutos depois, eles pegam o elevador e vão embora com as malas.