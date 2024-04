Incêndio atinge bases do Samu e da GCM em Santos (SP) Essa era a principal, das 10 bases, que existem na cidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia investiga se um incêndio que atingiu as bases do Samu e da GCM em Santos (SP) foi criminoso. Os bombeiros trabalharam para apagar as chamas, mas tudo ficou destruído. Ninguém ficou ferido. Essa era a principal, das 10 bases, que existem na cidade.