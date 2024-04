Incêndio atinge depósito da Receita Federal no Porto de Santos (SP)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um incêndio atingiu um depósito da Receita Federal na região do Porto de Santos, na Baixada Santista. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 10 viaturas foram deslocadas para combater as chamas. Ainda não se sabe as causas do fogo. O incêndio começou durante a madrugada e não havia funcionários no local. Em nota, a prefeitura de Santos informou que a Defesa Civil vai fazer uma vistoria assim que tiver condições para entrar no depósito.