Incêndio de grandes proporções atinge empresa de reciclagem em Caxias do Sul

Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã de hoje (13), uma empresa de reciclagem em Caxias do Sul (RS). Moradores relatam que ouviram uma explosão por volta das 5 horas da manhã. Uma equipe dos bombeiros e caminhões-pipa trabalham no combate às chamas. Não há relatos de vítimas. As causas do incêndio vão ser investigadas.