Internautas criam teorias para o sumiço da princesa Kate Middleton; veja A esposa do príncipe William passou por uma cirurgia no abdômen, em janeiro, e não foi mais vista desde então

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Onde está Kate Middleton? Essa foi a pergunta mais feita pelos internautas nesta semana nas redes sociais. Com o sumiço da princesa, internautas criaram diferentes teorias. A esposa do príncipe William passou por uma cirurgia no abdômen, em janeiro, e não foi mais vista desde então. Entre as especulações está a de que ela fez uma cirurgia plástica para aumentar o bumbum ou que ela estaria passando por uma crise no casamento com William.