Irregularidades que podem colocar o Aeroporto de Congonhas em risco são encontradas pela Anac As falhas podem prejudicar o funcionamento do terminal e a segurança de passageiros e funcionários

Uma série de irregularidades foi encontrada no Aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, pela Anac. As falhas podem prejudicar o funcionamento do terminal e a segurança de passageiros e funcionários.