O número de mortos do forte terremoto que atingiu o Japão subiu para 64. Já os feridos passam dos 300. Para agilizar o resgate das vítimas, as equipes de busca receberam reforço no número de pessoas e cães farejadores. A correspondente Silvia Kikuchi atualiza as informações sobre a situação na região afetada.