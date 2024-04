Jojo revela motivo de fim da amizade com Anitta Tudo teria acontecido por causa de uma fofoca

Jojo Todynho quebrou o silêncio e falou sobre a briga que teve com Anitta no último domingo (3). De acordo com ela, o desentendimento, que aconteceu três anos atrás, começou após uma ligação de Anitta para contar que estava grávida. Minutos depois, Anitta teria acusado Jojo de contar a notícia para a imprensa. Mas, tudo não passaria de uma estratégia da artista para descobrir quem próximo a ela estaria divulgando informações para a mídia.