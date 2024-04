Jovens fazem alectomia para afinar o nariz e têm sequelas graves Hoje elas tentam reparar as deformações que sofreram no rosto

Duas mulheres tiveram resultados dramáticos na busca pela beleza. Daniele de Oliveira e Karol Alves fizeram um procedimento estético chamado alectomia para afinar o nariz, mas tiveram sequelas graves. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a alectomia normalmente é feita com a rinoplastia. Hoje, elas tentam reparar as deformações que sofreram no rosto.