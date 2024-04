Julgamento de Daniel Alves começa nesta segunda (5) O jogador é acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma casa noturna

Acontece na manhã desta segunda (5) o julgamento do jogador Daniel Alves, que está preso acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma casa noturna, no fim de 2022. O jogador chegou em um carro da polícia pela porta lateral.