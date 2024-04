Julgamento de Moro deve ser retomado nesta segunda (8)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deve retomar nesta segunda-feira (8) o julgamento de duas ações que pedem a cassação do mandato e inelegibilidade do senador Sergio Moro. O ex-juiz é acusado de abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Na primeira sessão do julgamento, na semana passada, o relator do processo votou para absolver o parlamentar. Já o desembargador José Rodrigo Sade pela cassação. Sergio Moro nega as acusações.