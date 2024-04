Alto contraste

A justiça do Rio Grande do Sul concedeu uma medida protetiva à repórter Gisele Kümpel, que registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual contra o intérprete do mascote do internacional. Gisele afirma ter sido abraçada e beijada sem consentimento pelo mascote no final do jogo entre Inter e Grêmio no dia 25 de fevereiro.