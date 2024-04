Justiça francesa investiga possível fraude em contratação de Neymar pelo PSG

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A justiça da França investiga uma suposta fraude fiscal na transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Segundo o documento, o ex-diretor de comunicação do PSG, Jean Ribes, teria pressionado o governo francês para pagar menos impostos na transferência de Neymar. Em troca, o ex-deputado por paris, Hugues Henson, teria recebido ingressos para partidas do time.