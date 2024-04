Kauan, da dupla com Matheus, revela que fez travessia ilegal para os EUA Com apenas 17 anos, ele pagou um ‘coiote’, criminoso que ajuda no trajeto ao país

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O sertanejo Kauan, que faz dupla com Matheus, fez uma revelação surpreendente. Ele disse que, aos 17 anos, tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos a pé pela fronteira com o México com a ajuda de um “coiote”. Coiotes são os criminosos que trabalham como guia e organizam a travessia pela fronteira. Kauan não foi deportado nem preso enquanto ficou de forma irregular nos EUA. Depois de um ano e meio ele voltou ao Brasil e a situação dele foi regularizada junto às autoridades americanas e ele não tem problemas para entrar e sair do país.