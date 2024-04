Mãe leva cinco horas para encontrar filhas desaparecidas no litoral paulista Quem vai passar o Carnaval na praia precisa redobrar os cuidados com as crianças

Para quem vai aproveitar o Carnaval na praia, é necessário redobrar os cuidados com as crianças. No começo de 2024, mais de 100 meninos e meninas desapareceram nas praias paulistas. Uma mulher levou cinco horas para reencontrar as filhas perdidas.