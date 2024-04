Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, depõe hoje (1º) na PF sobre tentativa de golpe Ele não teria apoiado a ideia e teria sido criticado e xingado pelo ex-ministro Braga Neto

O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, depõe hoje (1º) na Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações da Polícia Federal mostram que o militar não apoiou a ideia de tentar um golpe, por isso ele teria sido criticado, até mesmo xingado, pelo ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general Braga Neto.