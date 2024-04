Mauro Cid depõe sobre tentativa de golpe de estado nesta segunda-feira (11) Oitiva faz parte do acordo de colaboração premiada fechado entre o militar e a Polícia Federal

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tem novo depoimento marcado para esta segunda-feira (11) na Polícia Federal, em Brasília. Cid será ouvido no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de estado, em meio às eleições de 2022. As declarações dele são consideradas peças-chave nas investigações. O depoimento será presencial e faz parte do acordo de colaboração premiada fechado entre o militar e a PF.