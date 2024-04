Médico é morto em São Paulo após cair no golpe do aplicativo de namoro Heleno Veggi Dumba foi encontrado sentado no banco do passageiro de seu veículo

Um médico foi assassinado depois de cair num golpe do aplicativo de namoro, na noite de sexta-feira (29), em São Paulo. Heleno Veggi Dumba foi encontrado sentado no banco do passageiro de seu veículo com a perna esquerda para fora, indicando que ele tentava desembarcar no momento em que foi baleado.