Menina de 13 anos quase perde visão após tentar fazer maquiagem

Antigamente, quem queria fazer uma maquiagem um pouco mais trabalhada precisava ir até um profissional. Isso mudou muito depois da popularização de vídeos na internet, com influenciadores ensinando a fazer as makes, e também divulgando produtos de beleza e de cuidados com a pele. Muitas crianças e adolescentes têm acesso a esses vídeos e é aí que mora o perigo. Uma menina de 13 anos quase perdeu a visão tentando fazer uma maquiagem que viu nas redes.