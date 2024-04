Militar investigado por tentativa de golpe de Estado é preso em Brasília

Alto contraste

O coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Netto foi preso no último domingo (12) ao desembarcar no aeroporto de Brasília, na volta de uma viagem aos Estados Unidos. Havia um mandado de prisão preventiva decretado contra ele pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, desde a semana passada. Ele passou por audiência de custódia e está preso no Batalhão da Guarda Presidencial. Bernardo Romão é investigado por suposto envolvimento nos crimes de tentativa de golpe de estado e de abolição do estado democrático de direito. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 16 militares são investigados.