Morador corta corda de sustentação de trabalhador que limpava fachada de prédio e é preso

Um morador de Curitiba de 41 anos foi preso após cortar a corda que sustentava um trabalhador que limpava a fachada do prédio onde mora. O homem que trabalhava na manutenção do condomínio escapou por pouco. No boletim de ocorrência consta que o morador do 27º andar cortou a corda e o trabalhador só não despencou graças a um dispositivo de segurança. A polícia afirmou que o morador ainda tentou impedir a entrada de policiais no apartamento e foi necessário arrombar a porta. O empresário vai responder por tentativa de homicídio.