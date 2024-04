Motoboy preso por suspeita de envolvimento em assalto é solto após reportagem do Fala Brasil Há duas semanas, a família luta para provar a inocência do jovem

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O motoboy Fábio Augusto Santos Marques, que foi preso por suspeita de envolvimento em um assalto em São Paulo foi solto 26 dias depois. O jovem chegou minutos depois ao local do crime quando viu o irmão dele, que participou do roubo, baleado no chão. O Fala Brasil mostrou, há duas semanas, a luta da família para provar a inocência do jovem. A Justiça levou a reportagem em conta e concedeu a liberdade provisória.