Motociclista que impediu fuga de motorista embriagado conta como foi acidente impressionante

Um acidente que parece até cena de filme de ação felizmente não teve um final trágico, mas é mais um alerta para o risco de beber e dirigir. Um motorista embriagado passou no meio de um grupo de motociclistas, em uma rodovia de São Paulo. Ele atingiu um dos pilotos, que rodou na pista, e em seguida o carro capotou várias vezes. O Fala Brasil conversou com o motociclista que abordou o homem logo depois do acidente e o impediu de sair do cenário de destruição causado pelo acidente.