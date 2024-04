Motorista e auxiliar são presos após denunciar falso roubo de carga Eles forjaram o crime para ficar com o dinheiro do seguro e entregaram a carga para traficantes

O motorista e o auxiliar de uma transportadora foram presos após procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência para dizer que foram vítimas de um roubo de carga no Rio de Janeiro. A investigação descobriu que, na verdade, Matheus Leonidio de Araújo e Diogo Lucas da Costa Monteiro forjaram o crime para ficar com o dinheiro do seguro. Os produtos foram desviados e entregues a traficantes na Vila do João, na zona norte do RJ.