Mulher é achada morta e sem documentos em condomínio no ABC paulista Imagens de câmeras de segurança mostram ela entrando no local cerca de 00h, ao lado de um homem

Uma mulher foi encontrada morta na madrugada de hoje (24) em um condomínio em São Bernardo do Campo (SP) e sem documentos. De acordo com o síndico, ela não mora ali. Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher entrando no local cerca de 00h, ao lado de um homem.