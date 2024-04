Alto contraste

O Corpo de Bombeiros fez um resgate cinematográfico na Pedra do Telégrafo, no Rio de Janeiro. O helicóptero foi usado para tirar uma mulher do alto do morro. Ela fazia uma trilha na região quando caiu e quebrou a perna. O piloto precisou fazer um voo bem rente a pedra para que a mulher conseguisse subir na aeronave.