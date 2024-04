Mulher tenta fritar ovo, sofre queimaduras e morre Ela teria quebrado o alimento em um copo com água e despejado na frigideira com óleo quente

Uma mulher morreu após sofrer queimaduras ao tentar fritar um ovo em Rio Claro, no interior paulista. Elisângela Oliveira de Jesus tinha 33 anos. Segundo o companheiro da vítima, ela teria quebrado o ovo dentro de um copo que tinha resto de água. Ao despejar na frigideira com óleo quente, o fogo subiu e atingiu parte do rosto, do cabelo e da roupa dela.