Mulheres acusam funcionários de posto de forjar emergência mecânica para cobrar R$ 1.000 por reparos As vítimas geralmente são mulheres ou idosos que estão sozinhos no carro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mulheres foram à polícia denunciar funcionários de um posto de combustíveis na capital paulista. Segundo elas, eles forjaram uma emergência mecânica para cobrar até R$ 1.000 por reparos. Esse tipo de golpe é mais comum do que se imagina. As vítimas geralmente são mulheres ou idosos que estão sozinhos no carro. Os golpistas parecem confiáveis, mas na verdade consertam problemas mecânicos que não existem.