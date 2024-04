Nova proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas é negociada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nova proposta de cessar-fogo é negociada entre Israel e Hamas. Uma das exigências é que o grupo liberte 40 reféns israelenses, incluindo mulheres, menores de 19 anos, maiores de 50 anos e pessoas doentes. Em troca, Israel teria de libertar 400 prisioneiros palestinos. Além do cessar-fogo, a medida também prevê o reparo de hospitais e estabelecimentos destruídos na Faixa de Gaza, além do envio diário de 500 caminhões com ajuda humanitária. Até o momento, o governo israelense e o grupo terrorista não disseram se vão aceitar o acordo.