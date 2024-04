Nove estados e DF estão em alerta para as chuvas Em São Paulo, a sirene de risco de deslizamento foi acionada em São Sebastião

Fortes chuvas atingem grande parte do país. O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de perigo em nove estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, a sirene de risco de deslizamento foi acionada em São Sebastião, no litoral norte. A Prefeitura da cidade disponibilizou abrigos coletivos.