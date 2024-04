Alto contraste

Dezenas de prédios ficaram destruídos em novos ataques russos na Ucrânia. Segundo as autoridades, várias cidades ao sul e ao leste do país foram alvos de bombardeios nas últimas 24 horas, com relatos de civis mortos e feridos.